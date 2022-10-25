أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 11:21 ص

شهدت أسعار الذهب، زيادة طفيفة خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، وذلك علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة والتي يتم تداولها في محلات الصاغة.

أسعار الذهب

سعر عيار 24 نحو 1285 جنيها للبيع و1291 جنيها للشراء

سعر عيار 21 نحو 1124 جنيها للبيع و1130 جنيها للشراء

سعر عيار 18 نحو 963 جنيها للبيع و969 جنيها للشراء

سعر عيار 14 نحو 749 جنيها للبيع و 753 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب نحو 39.74 ألف جنيه للبيع و 39.95 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب نحو 8944 جنيها للبيع و 8992 جنيها للشراء

سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و1.284 مليون جنيه للشراء