الأصفر والوردي يخطفان النظر.. تعرفي على موضة ملابس شتاء 2022

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 11:57 ص

مع بداية موسم الشتاء تحرص معظم السيدات والفتيات على متابعةأهم ألوان موضة الشتاء 2022 والتصميمات الجذابة، لتبدو أكثر أناقة، وتتسم موضة هذا العام بألوان جذابة وغير تقليدية وتتضمن درجاتها المختلفة لتتناسب مع الفساتين والتنانير .

الأحمر الكرزي :

يعد اللون الأحمر الكرزي من الألوان التي كانت موجودة ضمن قائمة موضه ألوان الخريف، ونظرًا لكثرة الإقبال عليه فإستمر ضمن قائمة ألوان الشتاء موضه ٢٠٢٢.

اللون الوردي: يعد اللون الوردي من أكثر الألوان الجذابة التي ظهرت في موضة الخريف وسيستمر في فصل الشتاء حيث انه من أكثر الألوان الأنثوية الرقيقة التي تتميز بالنعومة والجمال وتجذب عيون النساء.



اللون الأصفر الفاقع :

بالرغم من أن اللون الأصفر الفاقع من ألوان الصيف، لكن تم إضافته إلى قائمة موضة ألوان الشتاء 2022 و قد يرجع السبب الي انه يبحث على التفاؤل وإقبال معظم النساء علي شرائها .

اللون الرمادي :إن اللون الرمادي من الألوان الأساسية في فصل الشتاء ويظهر معنا في كل موسم شتاء، فهو لون يعطي إحساس الفخامة والرقي؛ لذلك تم إضافته لألوان الشتاء م، ويظهر إستخدامه بكثرة بدرجاته المختلفة من خلال تصاميم معاطف ماركات عالمية شهيرة.

اللون الأحمر الطوبي :

من الألوان التي تستخدم بكثرة في الشتاء هذا اللون يعطي إحساسًا بالدفء، وفي نفس الوقت يضيف لمسة منالأناقة والرقي فهو لون لا يختلف عليه ويمكن أرتداء هذا اللون مع القطع المختلفة لطلة متألقة وخاصة من اللون الرصاصي.

اللون الأزرق الصريح:



يعد اللون الازرق من أكثر الألوان الجذابة لدي معظم النساء والفتيات ، وبمكن إرتداءه مع العديد من الألوان مثل البيج والأبيض وغيرها وكما انه من ضمن الألوان المفضلة بفساتين السهرة.