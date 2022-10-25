مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 05:15 ص

أقفل مؤشر البحرين العام أمس الاثنين عند مستوى 1،863.78 نقطة بانخفاض قدره 2.60 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.58 نقطة بارتفاع قدره 0.44 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و230 ألفًا و298 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 260 ألفًا و952 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 49 صفقة.