بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 06:45 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات أمس الأثنين على ارتفاع بنسبة 06ر0%، ليصل عند 8126.59 نقطة.

فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 4.9 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.