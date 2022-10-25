الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 03:30 ص

كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بإدارة مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، فى قمة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

ويساعد «تايلور» كل من آدم نون وجاري بيسويك كحكمين مساعدين، وروبيرت جونز كحكم رابع، فيما يتواجد ستوارت أتويل كحكم لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه ديفيد كوتي.

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، برصيد ١٢ نقطة وتأهل رسميًا إلى دور الـ١٦، فيما يأتي برشلونة فى المركز الثالث برصيد ٤ نقاط.

