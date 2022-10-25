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الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بإدارة مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، فى قمة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».
ويساعد «تايلور» كل من آدم نون وجاري بيسويك كحكمين مساعدين، وروبيرت جونز كحكم رابع، فيما يتواجد ستوارت أتويل كحكم لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه ديفيد كوتي.
ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، برصيد ١٢ نقطة وتأهل رسميًا إلى دور الـ١٦، فيما يأتي برشلونة فى المركز الثالث برصيد ٤ نقاط.
 

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