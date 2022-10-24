تفاصيل ضبط المتهمين بتزوير شهادات الدكتوراه في القاهرة

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 05:52 م

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بتقليد الشهادات الجامعية والماجيستير والدكتوراه للجامعات الحكومية والخاصة وكذا بيان الدرجات وعمل شهادات التدريب والخبرة للجهات الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف القائمين على الصفحة المشار إليها وأمكن ضبطهم ( 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، وضبط بحوزتهم ( 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات الصوت – شهادات دكتوراه وماجيستير "مزورين" – عدد 5 هاتف محمول ) .

بمواجهتهم إعترف أحدهم بأنه القائم على إدارة الصفحة بقصد تزوير شهادات التخرج المنسوب صدورها لجامعات حكومية وخاصة بإستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وطباعة الأختام الخاصة بالجامعات على تلك الشهادات والمحررات عقب التحصل على مثيلاتها من شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم طباعتها على أجهزة طباعة حديثة وقيام المتهمان الأخران بالتقابل مع العملاء لإستلام المبالغ المالية وتسليم الشهادات المقلدة وإستغلال محل إقامة أحد المتهمين (بدائرة قسم شرطة البساتين) كمقر لإجراء عملية التزوير والطباعة.

وبإرشادهم أمكن ضبط ( الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – كارنيهات ورخصة قيادة مزورة – شهادات جامعية وشهادات ماجيستير ودكتوراه بإجمالى عدد 230 شهادة "مزورين" منسوب صدورهم لجامعات مختلفة) بمسكن أحدهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بأن كافة الشهادات والكارنيهات مقلدة بإستخدام الأجهزة المضبوطة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

