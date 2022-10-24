بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 02:47 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 19.7 نقطة، ما نسبته 0.27 في المئة، ليصل إلى مستوى 7266.53 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 261.3 مليون سهم، بقيمة 63.5 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 11823 صفقة.

وصعد مؤشر السوق الرئيس 7.08 نقاط، ليبلغ مستوى 5418.98 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 في المئة، من خلال تداول 162.7 مليون سهم، عبر 5518 صفقة، بقيمة 17.4 مليون دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 0.31 في المئة، ما يعادل 24.9 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 8144.46 نقطة، من خلال تداول 98.5 مليون سهم، عبر 6305 صفقات، بقيمة 46.13 مليون دينار.

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 10.5 نقاط، أو 0.19 في المئة، ليصل عند مستوى 5613.97 نقطة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 137.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 15.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 4163 صفقة.