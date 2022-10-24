مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 12:42 ص

أقفل مؤشر البحرين العام أمس الأحد عند مستوى 1،866.38 نقطة بانخفاض قدره 0.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.14 نقطة بارتفاع قدره 0.92 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12 مليونًا و866 ألفًا و938 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونان و73 ألفًا و944 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 32 صفقة.