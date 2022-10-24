ads
الإثنين 24 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين
بورصة البحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقفل مؤشر البحرين العام أمس الأحد عند مستوى 1،866.38 نقطة بانخفاض قدره 0.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.14 نقطة بارتفاع قدره 0.92 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12 مليونًا و866 ألفًا و938 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونان و73 ألفًا و944 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 32 صفقة.

بورصة البحرين تباين