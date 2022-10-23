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الأحد 23 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عضو مجلس السيادة بالسودان يلتقي الرئيس الصومالي

عضو مجلس السيادة
عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الطاهر أبو بكر حجر
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التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الطاهر أبو بكر حجر، بمقر إقامته بجيبوتي اليوم، على هامش مشاركته في قمة التغير المناخي التي تستضيفها العاصمة الجيبوتية، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وقال إعلام مجلس السيادة بالسودان في بيان، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقال السفير عمر عيسى مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، في تصريحات، إن اللقاء استعرض مسيرة العلاقات المتميزة وآفاق التعاون المشترك بين البلدين، مبينًا أن السودان والصومال تربطهما علاقات وثيقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، مشيرًا إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.

مجلس السيادة السودان جيبوتي حسن شيخ محمود