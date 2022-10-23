اتحاد الصناعات: التنمية الاقتصادية لن تحدث إلا بصناعة قوية

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 10:34 م

قال المهندس محمود سرج، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات، إن التنمية الاقتصادية لن تحدث في أي دولة إلا من خلال صناعة قوية، مشيرًا إلى أن إصدار التراخيص الخاصة بالصناعة لا يحدث سريعًا مثلما تريد الدولة، ولكن هناك تطور حدث الفترة الأخيرة.



وتابع "سرج"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل الاعتمادات المستندية أدت لوقف بعض المصانع، معقبًا: "وقف المصانع أدى لتشريد العديد من الأسر".



ولفت إلى أن هناك ضرورة لإطلاق سعر العملة للعرض والطلب، قائلا: "لازم نخلي سعر العمرة حر، لكن تحديد سعر العملة سيؤثر سلبًا على الاقتصاد، وعلى استيراد مستلزمات الانتاج".



وأشار إلى أن هناك ضرورة لتقديم حوافز كبيرة لكل من يصنع ويوفر مستلزمات الانتاج، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للتشاور بين الدولة والقطاع الخاص، وحل جميع المشاكل التي تواجه الصناعة، كما أن هناك ضرورة لقيام الدولة بالمساعدة في تحديث المصانع، من خلال إعفاء الضرائب على ماكينات التصنيع وخلافه، وهذا من شأنه أن يساهم في سرعة الانتاج وزيادة التصدير.