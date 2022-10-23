ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 1118 جنيها

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 09:13 م

أرتفعت أسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية، اليوم الأحد، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1118 جنيها، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار حالة تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 950 جنيها، كما وصل سعر عيار ذهب الـ21 إلي 1118 جنيهات، وعيار 24 نحو 1279 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب 8944 جنيها والأوقية 39720 جنيه للأونصة.

جدير بالذكر أنه على الصعيد العالمي تشهد الأسعار ارتفاعات متتالية الذهب أمس مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفيدرالي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.