أول تعليق لطارق لطفي بعد حصده جائزة أفضل ممثل في مهرجان الفضائيات العربية

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 07:07 م

حصد الفنان طارق لطفي، جائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل “جزيرة غمام”، والذي عرض في رمضان الماضي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم مساء أمس السبت.

وأعرب طارق لطفى عن سعادته بهذا التكريم في تصريح للبوابة نيوز، قائلاً:” سعد سعادة بالغه بهذه الجائزة، وشرف كبير اني اتكرم من مهرجان تحمل دورته اسم الفنان النبيل هشام سليم.

ويستعد طارق لطفي لتصوير أول مشاهده في «مذكرات زوج» يخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث سيحمل اسم المسلسل "مذكرات زوج".

المسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ومن المقرر أن يقدم المعالجة الدرامية للمسلسل المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث يتعاون عبد المالك ولطفى للمرة الأولى في مسلسلات رمضان.

يُذكر أن آخر أعمال طارق لطفي كان مسلسل "جزيرة غمام"، الذي عُرض في رمضان 2022 الماضي، وهو من بطولة مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسين المنباوي.