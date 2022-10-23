ads
الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني للدوري المصري

الزمالك وسيراميكا
الزمالك وسيراميكا كليوباترا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز ويسعى حامل اللقب للفوز بالنقاط الثلاثة بعد الفوز الأسبوع الماضي على سموحة بهدفين نظيفين بينما يسعى سيراميكا كليوباترا لاستغلال البداية القوية بعد الفوز على المصري بنتيجة ثلاثة صفر.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا ويخوض فييرا مباراة اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا- زكريا الوردي- عمر جابر- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو ويقود خط الهجوم: سيف الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 

بث مباشر مباراة الزمالك الزمالك وسيراميكا كليوباترا الدوري المصري الزمالك مباراة الزمالك اليوم