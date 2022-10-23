بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني للدوري المصري

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 04:37 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز ويسعى حامل اللقب للفوز بالنقاط الثلاثة بعد الفوز الأسبوع الماضي على سموحة بهدفين نظيفين بينما يسعى سيراميكا كليوباترا لاستغلال البداية القوية بعد الفوز على المصري بنتيجة ثلاثة صفر.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا ويخوض فييرا مباراة اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا- زكريا الوردي- عمر جابر- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو ويقود خط الهجوم: سيف الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري