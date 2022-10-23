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الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البرلمان العربي: ميليشيا الحوثي تتمادى في أفعالها الإجرامية باحتجاز خزان صافر النفطي

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حذر عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، من خطورة تداعيات احتجاز ميليشيا الحوثي الإرهابية لخزان صافر قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتمادى في أفعالها الإجرامية باستمرارها في احتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية.

ودعا "العسومي" في بيان له اليوم الأحد، المجتمع الدولي لإنقاذ "صافر" ومنع أي كوارث بيئية محتملة قد تنتج عن أكثر من مليون برميل نفط، على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والمنطقة، بل على العالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي الانقلابية وتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر، بشكل خاص والبيئة اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.

الإقليمية والدولية البرلمان العربي الحوثي الإرهابية عادل بن عبد الرحمن العسومي