البرلمان العربي: ميليشيا الحوثي تتمادى في أفعالها الإجرامية باحتجاز خزان صافر النفطي

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 11:31 ص

حذر عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، من خطورة تداعيات احتجاز ميليشيا الحوثي الإرهابية لخزان صافر قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتمادى في أفعالها الإجرامية باستمرارها في احتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية.

ودعا "العسومي" في بيان له اليوم الأحد، المجتمع الدولي لإنقاذ "صافر" ومنع أي كوارث بيئية محتملة قد تنتج عن أكثر من مليون برميل نفط، على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والمنطقة، بل على العالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي الانقلابية وتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر، بشكل خاص والبيئة اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.