تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 09:19 ص

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1115 جنيها، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 956 جنيها، عيار 21 سجل 1114 جنيهات، وعيار 24 نحو 1273 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب 8912 جنيها والأوقية 1657 دولارا للأونصة.

جدير بالذكر أنه على الصعيد العالمي تراجع الذهب أمس الأول مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفيدرالي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.