نيابة النزهة تحقق فى واقعة قيادة طائرة تحت تأثير المخدرات

السبت 22/أكتوبر/2022 - 11:53 م

قررت نيابة النزهة بإشراف المستشار محمود صلاح رئيس النيابة، فتح تحقيق قضائي في البلاغ رقم 12433 لسنة 2022، الذي تهم أحد الطيارين بقيادة طائرة تحت تأثير المخدرات.

واستمع عبد الله صيام وكيل نيابة النزهة، إلى أقوال مقدم البلاغ فى المحضر رقم 12433 لسنة 2022، إدارى النزهة، الذى اتهم فيه أحد الطيارين ويدعى "أ-ف -ا، بقيادة طائرة تحت تأثير المخدرات والكحوليات بالمخالفة للقانون، كما اتهم رئيس سلطة الطيران المدني ونائب رئيس سلطة الطيران المدني للسلامة الجوية ، بتقاعسهم عن أداء عملهم وعدم الإبلاغ عن الواقعة.

وجاء في البلاغ، أن رئيس سلطة الطيران المدني ونائبه سعيا لتعطيل العمل بتشريعات ولوائح الطيران المدني، التى توجب سحب إجازة قيادة الطائرة من الطيار متعاطي المخدرات مدى الحياة، واستبدالها بلائحة قديمة توجب سحب إجازة قيادة الطائرة مدة تتراوح من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات فى حين أن واقعة قيادة الطائرة تحت تأثير المخدرات والكحوليات، كانت فى ظل اللائحة التى توجب سحب إجازة قيادة الطائرة مدى الحياة.

واتهم البلاغ، سلطة الطيران المدني ونائبه بالتستر على الطيار، وعدم الإبلاغ عن تعاطيه للمخدرات والكحوليات وقيادته للطائرة بالمخالفة للقانون، وهو ما أدى إلى تكدير السلم العام وتعريض سمعة البلاد فى الداخل والخارج للخطر.