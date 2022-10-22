الاتصالات: إطلاق تطبيق COP27 للمشاركين بالمؤتمر.. وإتاحة الإنترنت مجانًا بمطار شرم الشيخ

السبت 22/أكتوبر/2022 - 06:16 م

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية المعلوماتية جاهزة في مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور عمرو طلعت التفقدية لمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تجهيزات البنية التحتية المعلوماتية في المدينة استعدادًا لاستضافة قمة المناخ COP27، والتأكد من توافر الخدمات الرقمية وخدمات الإنترنت فائق السرعة وخدمات الاتصالات بالفنادق والمنشآت السياحية التي تستقبل المشاركين في المؤتمر.

ورافق الوزير في الجولة؛ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

تطبيق المحمول COP27

واستهل الدكتور عمرو طلعت، زيارته بتفقد مطار شرم الشيخ، للتأكد من إتاحة خدمات الإنترنت بالكفاءة والقدرة المناسبة وتوفيرها بالمجان بما يتناسب مع كثافة الحركة المتوقعة خلال فترة انعقاد المؤتمر، وإتاحة تجربة متميزة للقادمين إلى المدينة سواء من الداخل أو من الخارج، كما تفقد بوتيكات تقديم خدمات الاتصالات المختلفة ومنهم الشركة المصرية للاتصالات بداخل صالة 2 وصول دولي والذي أنشأته الشركة لإتاحة خدماتها لضيوف المؤتمر بحيث يستطيع الزائر الحصول على الخدمات التي يرغب فيها بكل سهولة ويسر.

وأعطى الدكتور عمرو طلعت، إشارة البدء لإطلاق تطبيق المحمول COP27 للمشاركين بالمؤتمر والذي يمكنهم تحميله من "ابل ستور"، و"جوجل بلاى" ويحصل المشارك من خلاله على العديد من الخدمات الصحية والسياحية واللوجيستية ويسهل له انتقالاته ويتعرف منه على أخر أخبار المؤتمر، كما يمكنه من ترجمة أي توجيهات أو إشارات كتابية إلى لغته التي يتقنها، كما يشمل التطبيق أهم خدمات الطوارئ ووسيلة تواصل مباشرة مع خدمة عملاء الزائرين؛ حيث تم تطوير التطبيق بالكامل بأيادي مصرية بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية.