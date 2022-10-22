تمكنت الاجهزة الامنية، اليوم، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوبى "التتبع – كسر الزجاج".
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من رواد البنوك ، بأسلوبى "التتبع ، وكسر الزجاج" ، بإستخدام سيارة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوبى ، وأضافا بإقتسامهما المبالغ المالية المستولى عليها وإستخدامها فى (شراء شهادة بنكية - إيداع بنكى - شراء سيارة)، وصرف باقى المبالغ المتحصل عليها على متطلباتهما الشخصية.
كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب واقعتى السرقة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط عصابة سرقة رواد البنوك في القاهرة
تمكنت الاجهزة الامنية، اليوم، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوبى "التتبع – كسر الزجاج".