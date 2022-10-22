ضبط عصابة سرقة رواد البنوك في القاهرة

السبت 22/أكتوبر/2022 - 12:37 م

تمكنت الاجهزة الامنية، اليوم، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوبى "التتبع – كسر الزجاج".

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من رواد البنوك ، بأسلوبى "التتبع ، وكسر الزجاج" ، بإستخدام سيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوبى ، وأضافا بإقتسامهما المبالغ المالية المستولى عليها وإستخدامها فى (شراء شهادة بنكية - إيداع بنكى - شراء سيارة)، وصرف باقى المبالغ المتحصل عليها على متطلباتهما الشخصية.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب واقعتى السرقة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

