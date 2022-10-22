أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

السبت 22/أكتوبر/2022 - 08:35 ص

واصلت أسعار العملات استقرارها اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.14 للشراء، 19.36 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.93 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 61.02 جنيه للشراء، و63.44 جنيه للبيع.