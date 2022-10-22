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السبت 22 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن: الحوثيون يستهدفون ميناءً نفطيًا بطائرات دون طيار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قالت الحكومة اليمنية، إن قواتها اعترضت طائرات دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي على ميناء نفطي في محافظة حضرموت بجنوب البلاد بينما كانت ناقلة نفط تستعد للرسو.

وقال مسؤول حكومي إن "طائرات دون طيار حوثية هاجمت ميناء الضبة في بلدة الشحر الجنوبية، فيما كانت ناقلة النفط نيسوس تستعد لدخول الميناء".

وقال المسؤول إنه كان من المقرر أن تحمل نيسوس مليوني برميل من النفط الخام من الميناء، ولم يتضرر المرفأ أو الناقلة.

والهجوم أول تصعيد كبير منذ فشل الحوثيين المتحالفين مع إيران والحكومة في وقت سابق من هذا الشهر في تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وسط خلافات على دفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ارهاب الحوثي اليمن