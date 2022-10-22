اليمن: الحوثيون يستهدفون ميناءً نفطيًا بطائرات دون طيار

السبت 22/أكتوبر/2022 - 05:29 ص

قالت الحكومة اليمنية، إن قواتها اعترضت طائرات دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي على ميناء نفطي في محافظة حضرموت بجنوب البلاد بينما كانت ناقلة نفط تستعد للرسو.

وقال مسؤول حكومي إن "طائرات دون طيار حوثية هاجمت ميناء الضبة في بلدة الشحر الجنوبية، فيما كانت ناقلة النفط نيسوس تستعد لدخول الميناء".

وقال المسؤول إنه كان من المقرر أن تحمل نيسوس مليوني برميل من النفط الخام من الميناء، ولم يتضرر المرفأ أو الناقلة.

والهجوم أول تصعيد كبير منذ فشل الحوثيين المتحالفين مع إيران والحكومة في وقت سابق من هذا الشهر في تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وسط خلافات على دفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.