"خبراء الاستثمار" تطلق مسابقة "تحدي البحوث 2023"

الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 02:55 م

أطلقت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار المسابقة السنوية "تحدي البحوث 2023" للموسم الثاني عشر على التوالي لاختيار أفضل تقريرين بحثيين بمشاركة 26 فريق جامعي لتقديم تقرير تقييم مالي لتحديد القيمة العادلة للسهم.

وللمرة الثانية على التوالي من المقرر أن يصعد أول فريقين فائزين بجائزة أفضل تقريرين بحثيين إلى التصفيات الإقليمية "منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا"، ومنها إلي النهائي العالمي خلال 2023، كما أنه من المقرر أن يشارك فريق مصري في مسابقة الشرق الأوسط في 2023 وتضم قائمة الجامعات المشاركة حسب الترتيب الأبجدي كل من: الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برامج جامعة لندن الدولية بالأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أسيوط، جامعة الأزهر، جامعة الإسكندرية، الجامعة الألمانية بالقاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الزقازيق، جامعة السويس، جامعة القاهرة، الجامعة المصرية الروسية، الجامعة المصرية الصينية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجي، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، جامعة بدر بالقاهرة، جامعة بني سويف، جامعة حلوان، جامعة عين شمس.

من جانبه أكد أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن المسابقة تقام للعام الثاني عشر على التوالي بمصر متزامنة مع 113 مسابقة في 91 دولة حول العالم بمشاركة أكثر من 900 جامعة و5000 طالب.

وأشار إلى أن هذا العام يشهد أكبر عدد مشاركة في أعداد الجامعات منذ تدشين هذه المسابقة حيث ستترشح جامعتين للمسابقة الإقليمية، بما يعكس نجاح المسابقة في جذب انتباه القائمين على العملية التعليمية بالجامعات المصرية.

ونوه أبو السعد إلى أن المسابقة تؤهل الطلبة المشاركين لإصدار تقارير تقييم مالي مع تعيين الجمعية أحد المتخصصين الماليين الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) لتقديم الدعم الفني لكل فريق ومساعدتهم خلال مراحل البحث المختلفة، كما توفر الجامعات أحد الأساتذة لكل فريق وذلك لدمج الجانب الأكاديمي بالجانب المهني، وكذلك دعم مهارات البحث والتحليل للطلاب وإعطائهم الفرصة لمعايشة التجربة العملية وتوفير البيئة المهنية المناسبة لتقييم الشركات وتقديم تقرير مالي احترافي عنها.