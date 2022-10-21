أسيوط تشارك في ماراثون للدراجات بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الاماراتية

الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 01:25 م

قال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إن المحافظة شاركت اليوم الجمعة ، في ماراثون للدراجات الهوائية الذي نظمته الإدارة المركزية للتنميه الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية في وقت واحد بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الاماراتية وذلك تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز إطار التعاون بين البلدين لافتًا إلى إنابة العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة لحضور فعاليات الماراثون الذي يشارك فيه أكثر من 200 شباب وفتاة.

بدأت فعاليات الماراثون بإطلاق بالونات عليها أعلام مصر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصورتي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية بعدها أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء عبر الفيديو الكونفرانس في تمام الساعة العاشرة صباحًا بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط حيث انطلق المتسابقين بالدراجات من أمام ديوان عام المحافظة بشارع الثورة مرورًا بميدان الحرب والسلام والخزان الصغير ونادي الشبان المسلمين حتى كلية الاداب وصولًا إلى خط النهاية أمام نادي ناصر بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط.

وأعرب السكرتير العام المساعد عن سعادته بمشاركة الشباب في ماراثون الدراجات الذي يقام على مستوى جميع المحافظات بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الاماراتية ومد جسور التواصل والتعاون والإخاء بين البلدين الذى يمتد لأعوام وعصور . مؤكدًا أن هناك امتدادًا شعبيًا بين البلدين إلى جانب التعاون الحكومي وتوافق الرؤى وتعزيز إطر التعاون بين الدولتين مشيرًا إلى اهتمام محافظ أسيوط بالرياضة ونشر ثقافة ممارستها اليومية وجعلها أسلوب حياة تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن تنظيم ماراثون الدراجات يأتي في إطار احتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الاماراتية وعمق العلاقات التاريخية التي تربطهما في ظل أواصر الأخوة بين الشعبين وذلك طبقًا لتوجهات وزارة الشباب والرياضة لافتا إلى انطلاق السباق بكل محافظات الجمهورية في وقت واحد مؤكدًا إنه سيتم تكريم الفائزين في الماراثون تحفيزًا للتنافس الرياضي.