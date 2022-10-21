الاثنين المقبل.. صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 10:48 ص

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 24، و25، و26، و27، و30 من الشهر نفسه.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

ولم ينص الإعلان الجديد عن مواعيد صرف المرتبات على تقسيم الجهات الإدارية إلى مجموعات على يومين أو 3 أيام مثلما كان يحدث في الأشهر السابقة.

وفي كتاب دوري لقطاع الحسابات والمديريات المالية صدر الشهر الجاري، قالت طارق بسيوني إنه تقرر العودة لصرف مستحقات العاملين وفقا لمواعيد الصرف الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 11 لسنة 2018.

وأضاف أنه وفقا لذلك ستكون مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر (5 أيام) مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وذكر أن مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين ستكون خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر (3 أيام) مع مراعاة الإجارات والعطلات الرسمية.

وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية ضرورة مراعاة توقيع مستحقات العاملين وفقا لأيام التغطية طبقا للتعاقدات بين الجهة الإدارية والبنوك.

وذكرت أنها ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.