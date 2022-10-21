أبوبكر الديب يكتب: الإقتصاد الأخضر يوحد رؤي مصر والسعودية تحت مظلة COP27

الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 10:02 ص

مع اقتراب استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022، يزداد الزخم العالمي والعربي بالمؤتمر والتأكيد علي ضرور حماية البيئة والمناخ والاستثمار في الاقتصاد الاخضر.

المؤتمر الذي يعد اعترافا دوليا برؤية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها يمثل فرصة للعمل العربي المشترك في مجال حماية البيئة.. وفي هذا الإطار أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر، و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ بمصر، تحت شعار: "من الطموح إلى العمل"، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة COP27.

وشكر ولي العهد، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على استضافة الحدثين على أراضي مصر هذا العام، تزامنا مع انعقاد COP27، الذي يجمع دول العالم تحت مظلة واحدة للارتقاء بالطموحات المناخية العالمية، من خلال تحفيز العمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يأتي إيمانا من المملكة ومصر بأهمية العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وتأتي النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي، من خلال منصة استراتيجية تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول ووزراء الحكومات المعنيين وصناع السياسات في دول المنطقة، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وتؤكد المبادرات السعودية، رغبة المملكة الجادّة لمواجهة التحديات البيئية التي تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر، وكجزء من جهودها لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها حيث تهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030م وتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.

العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر علاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية و‌الإسلامية والدولية، فالبلدين هما رمانة الميزان في العلاقات الدولية والنظام الإقليمي العربي كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية و‌السعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية و‌الإسلامية فالعالم يحتاج للنموذجين المصري والسعودي في مكافحة التغير المناخي وانقاذ كوكب الأرض من التلوث وانبعاثات الكربون.

وتتميز العلاقات المصرية بعدة عوامل تحافظ علي قوتها أهمها متانة العلاقات الأخوية التي تربط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقارب بين الشعبين الشقيقين، فضلا عن النشاط الدبلوماسي البارز للدبلوماسية السعودية بمصر، بقيادة السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم في الجامعة العربية، والذي يعد من الدبلوماسيين السعوديين رفيعى المستوى، وعمل لفترة طويلة تحت قيادة وزير الخارجية الراحل سعود الفيصل وله دور قوى فى دعم العلاقات السعودية المصرية على كافة الأصعدة مستكملا الدور الهام للوزير أحمد بن عبدالعزيز قطان، حيث نجحت السفارة عبر سنوات من العمل المشترك مع الجهات المعنية بالمملكة ومصر، بعقد وتطوير ما يقارب 160 اتفاقية ثنائية لدعم العلاقات الاقتصادية، كما ساهمت سفارة مصر بالمملكة، بقيادة السفير أحمد فاروق، بجهود كبيرة في التقارب الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الدولتين وتقارب الرؤي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لتصبح مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخيا، محققًا نموًا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وينتظر العالم الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 27 في شرم الشيخ، حيث تزداد التحديات التي تواجه البشرية في مكافحة التغيرات المناخية والتي تؤثر تداعياتها سلبا على دول عدة، وربما تؤدي إلى اختفاء دول ومدن من الخريطة وارتفاع حرارة الأرض ما يهدد الحياة البشرية، ومن أجل هذا يلتقي أكثر من 30 ألف شخص من 197 دولة، بينهم قادة العالم وزعماءه وخبراء البيئة وهيئات دولية ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، ورجال الأعمال في مدينة شرم الشيخ لبحث سبل مواجهة أزمات المناخ.

وتحتض مصر مؤتمر شرم الشيخ للمناخ هذا العام، وهو المؤتمر السابع والعشرين منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994 لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض، وتقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.

ويعود المؤتمر علي مصر والسعودية بـ 5 مكاسب اقتصادية أهمها جذب استثمارات أجنبية جديدة وخاصة في مجالات حماية البيئة والاقتصاد الاخضر والترويج السياحي استثماريا وسياحيا، وعرض جهود الدولتان في الاصلاح الاقتصادي، والتنمية المستدامة.

وتولي الدولتان أهمية بالغة لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، ودعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولى فى مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخى، كما يمثل المؤتمر فرصة كبيرة للترويج لمدينة شرم الشيخ كواحدة من الوجهات السياحية المميزة في مصر.

وفي النهاية نقول إن توقيت المؤتمر هام للغاية في ظل ما يعانيه العالم من تغيرات مناخية وبروز قضايا علي الساحة الدولية مثل الأمن الغذائي والمياه، ويمكن خلالها عرض قضايا ومشكلات القارة الأفريقية والدول العربية.