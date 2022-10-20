وزير التشغيل التونسي: الحكومة ليس لديها أي نية لرفع الدعم

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 10:08 م

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين النصيبي، اليوم الخميس، أن الحكومة ليس لديها أي نية لرفع الدعم في البلاد.

وقال النصيبي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم/الخميس،:"إنما الحكومة تسعى ضمن محاور البرنامج الوطني للإصلاحات، إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين "، مؤكدا أن الهدف الحقيقي للحكومة من برنامج الإصلاحات هو دفع الإنتاج وتحقيق نسب نمو أكبر، وفتح مجالات عمل جديدة.

وأوضح النصيبي، أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، وحوكمة المؤسسات العامة، وتطوير منظومة الضرائب، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن تمويل برنامج الإصلاحات سيكون عن طريق القرض المتوقع إنهاء مرحلته الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر المقبل بقيمة 9ر1 مليار دولار.

وكانت الحكومة التونسية قد عرضت نهاية شهر سبتمبر الماضي، محاور البرنامج الوطني للإصلاحات، ويشمل تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مبادئ المنافسة النزيهة، وإصلاح منظومة الضرائب، وتعزيز الرقمنة، وتثمين رأس المال البشري، وتطوير أداء وكفاءة القطاع العام، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، وإصلاح منظومة دعم المحروقات.