رئيس تحرير "البوابة نيوز" تهنئ الأستاذ خالد ميري بفوزه بمنصب الأمين العام للصحفيين العرب

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 03:06 م

تقدمت داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير مؤسسة "البوابة نيوز" بخالص التهنئة للكاتب الصحفي خالد ميري الذي فاز للمرة الثانية بمنصب الأمين العام في انتخابات اتحاد الصحفيين العرب.

وثمنت داليا عبد الرحيم فوز الزميل الصحفي الأستاذ خالد ميري، معتبرة هذا الانجاز فخرًا لكل صحفيي مصر، متمنيًا لـ "ميري" مزيدًا من النجاح والتميز.

كانت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، قد اختارت الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، رئيسا فخريا لاتحاد الصحفيين العرب.

كما فاز الكاتب الصحفي خالد ميري بمنصب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، للمرة الثانية على التوالي، في انتخابات الأمانة العامة للاتحاد التى أجريت أمس الأربعاء، على هامش المؤتمر العام الـ14.

بينما فاز حاتم زكريا منصب الأمين المالي، ومؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين برئاسة الاتحاد.