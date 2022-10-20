هولندا تفرض ضريبة "تجشؤ الأبقار".. والمزارعون يحتجون بجراراتهم

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 01:20 م

تستعد السلطات الهولاندية لفرض ضريية جديدة على المزارعين تعرف باسم "ضريبة "تجشؤ الأبقار"، فيما رفض المزارعون هذه الضريبة.

وبحسب "سكاى نيوز"، تدفق مزارعون اليوم الخميس في جميع أنحاء نيوزيلندا إلى الشوارع بجراراتهم للاحتجاج على خطط الحكومة لفرض ضريبة على "تجشؤ الأبقار" وغيرها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

في الأسبوع الماضي، اقترحت الحكومة ضريبة مزرعة جديدة كجزء من خطة لمعالجة تغير المناخ.

وقالت الحكومة إنها ستكون الأولى من نوعها في العالم، وإنه يجب أن يكون المزارعون قادرين على تعويض التكلفة عن طريق فرض المزيد من الرسوم على المنتجات الصديقة للمناخ.

نظرًا لأن قطاع المزارع كبير للغاية في نيوزيلندا -هناك 10 ملايين رأس من الماشية والأبقار الحلوب، و26 مليون رأس من الأغنام، مقارنة بنحو 5 ملايين شخص فقط- فإن حوالي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من المزارع.

ويساهم الميثان الناتج عن تجشؤ الماشية مساهمة كبيرة بشكل خاص فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

لكن بعض المزارعين يجادلون بأن الضريبة المقترحة ستزيد في الواقع من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق تحويل الزراعة إلى بلدان أقل كفاءة في صنع الغذاء.