ياسمين فؤاد تعلن فوز مدينة الخارجة بلقب عاصمة البيئة العربية

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 10:57 ص

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فوز مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بلقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022 بالمسابقة التى عقدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة فى دورته ال 32 على مستوى الوطن العربي، وقد تم التنافس فيها مع مجموعة من الدول.

وأكدت وزيرة البيئة أن فوز مدينة الخارجة بلقب عاصمة البيئة العربية هو تكليلا لجهود السيد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وبرامجه فى دمج حماية البيئة وقضايا تغير المناخ فى الخطط التنموية بالمحافظة، كما أن نجاحها فى المنافسة فى تطبيق الأبعاد البيئية على المستوى الإقليمي والعربى يعكس الرؤية المصرية فى حماية البيئة وخاصة فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 الشهر القادم لدعم حماية البيئة عالمياً من آثار التغيرات المناخية.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالفكر والقيادة المتميزة لمحافظة الوادى الجديد ممثلة في معالي المحافظ اللواء محمد الزملوط وكل قيادات المحافظة وكذلك أبناء المحافظة الذين يضعون مثالا يحتذى به في الإرتباط بالطبيعة وبالسلوكيات الإيجابية لحماية البيئة والاستثمار المستدام في مواردها.

وقد ثمنت وزيرة البيئة دور المجتمع المحلى بالمدينة وإرتباط سكانه بالمكان فى الفوز باللقب مشيرة إلى الوعى البيئى الكبير الذى يتمتع به سكان الوادى الجديد ورغبتهم الدائمة فى الحفاظ على الطبيعة والذى ينعكس بنظام المعيشة المتبع والقائم على الإستغلال الأمثل للموراد المتاحة وإعادة استخدام المخلفات بشكل جديد وهى تعبر عن فكر الإستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية و هو ما جعلها أول مدينة صديقة للبيئة على مستوى جمهورية مصر العربية لهذا العام.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فريق عمل بالوزارة قام بمراجعة معايير الاستدامة البيئية بالمدينة وتفقد كافة الاجراءات لرصد نوعية البيئة بالمدينة من حيث نوعية الهواء والمياه ونسب الضوضاء بجانب تفقد مشروعات الطاقة الشمسية والنقل المستدام وتدوير المخلفات بالإضافة إلى المشروعات الخضراء بالمدينة ،حيث انتهت اعمال اللجنة إلى أنه من واقع الوضع البيئي للمدينة فإن المدينة مؤهلة أن تكون أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ بجمهورية مصر العربية ، وقد تم الاحتفال بإعلانها ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي في يونيو الماضي. كما تم تنفيذ جلسات للحوار الوطني حول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة في كلا من مدينتي الخارجة والداخلة بحضور ممثلين عن كافة شرائح المجتمع من الجهات الحكومية والغير حكومية وممثلى للمرأة والشباب.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مدينة الخارجة نافست بالمسابقة فى تحقيق مجموعة كبيرة من المعايير والأبعاد البيئية التى تحقق أبعاد التنمية المستدامة البيئية ، وصولاً لاختيارها وإحراز لقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022 لتصبح أيقونة عربية لحماية البيئة ونموذج يمكن تكراره عربياً ليعلى شأن التنفيذ فى حماية البيئة بالتعاون مع كافة الشركاء محلياً و عربياً وإقليمياً.

واوضحت وزيرة البيئة أن مدينة الخارجة بل والوادى الجديد يتمتع بطبيعة خلابة يمكن استثمارها كسياحة بيئية مختلفة عن سياحة البحار والشعاب المرجانية فيمكن دخول القطاع الخاص والإستثمار فى هذا المكان من خلال بناء فنادق بإستخدام مواد طبيعية من المكان وقيام سياحة من نوع مختلف تعتمد على الكثبان الرملية والإستمتاع بالهدوء والإسترخاء بعيداً عن صخب المدن والوسائل التكنولوجية كالموبايل والتليفزيون .

وأضافت الوزيرة أيضاً أنه يمكن الإستثمار فى الوادى الجديد من خلال تنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية التى يمكن أستخدامها فى استصلاح الأراضى وتوفير المياه من الآبار ، ففكرة ربط الطاقة بالمياه والغذاء فكرة مميزة تساهم فى التصدى لآثار تغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة عن بالغ تقديرها لجهود الأمانة الفنية ولجنة التحكيم بالمسابقة لما بذلوه من جهود من أجل إعلاء مفاهيم حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

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