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الخميس 20 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، على ارتفاع بنسبة 0.92 في المئة، ما يعادل 386 نقطة، ليصل عند مستوى 42226 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66.376.599 سهماً، تمثّل أسهم 360 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 213 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 123 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.

بورصة كراتشي ارتفاع أسواق الأسهم الباكستانية