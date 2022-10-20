البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 12:50 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، على ارتفاع بنسبة 0.92 في المئة، ما يعادل 386 نقطة، ليصل عند مستوى 42226 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66.376.599 سهماً، تمثّل أسهم 360 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 213 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 123 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.