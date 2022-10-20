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الخميس 20 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق علي انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4479.33 نقطة منخفضًا 10.4 نقاط بنسبة 0.23 بالمئة، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 4489.75 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و371 ألفًا و147 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة 16.8 بالمئة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و29 ألفًا و246 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط انخفاض