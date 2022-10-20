بورصة مسقط تغلق علي انخفاض

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 03:48 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4479.33 نقطة منخفضًا 10.4 نقاط بنسبة 0.23 بالمئة، مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 4489.75 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و371 ألفًا و147 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة 16.8 بالمئة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و29 ألفًا و246 ريالًا عُمانيًّا.