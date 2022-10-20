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الخميس 20 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.867.17 نقطة بارتفاع قدره 1.93 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.78 نقطة بارتفاع قدره 1.83 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و220 ألفًا و997 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 759 ألفًا و836 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.

بورصة البحرين ارتفاع