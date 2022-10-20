مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 01:19 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.867.17 نقطة بارتفاع قدره 1.93 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.78 نقطة بارتفاع قدره 1.83 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و220 ألفًا و997 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 759 ألفًا و836 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.