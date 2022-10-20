أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.12 %، عند 11.310،82 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.22% ليستقر عند 910،67 نقطة، فيما استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي عند 853،99 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.12 %، عند 11.310،82 نقطة.
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.12 %، عند 11.310،82 نقطة.