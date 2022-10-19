أمطار على جميع المحافظات خلال االـ 48 ساعة المقبلة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 11:45 م

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لقطاع التخطيط بوزارة الري الموارد المائية، خريطة سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتوقع مركز التنبؤ بالفيضان، تعرض مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس والصحراء الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم خلال غدا الخميس 20 أكتوبر.

أما يوم الجمعة 21 أكتوبر، فتوقع مركز الفيضان تعرض مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد أجواءً خريفية مستقرة في أغلب أنحاء الجمهورية، إلى جانب التأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 28 و29 درجة مئوية.