خبير اقتصادي: مشروع الرمال السوداء خطوة إيجابية في ملف توطين الصناعة

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 10:04 م

قال الدكتور أيمن عبد المقصود الخبير الاقتصادى، إن مصر لديها موارد طبيعية كثيرة وتقوم بتصديرها خام واستيرادها على شكل منتجات منذ سنوات عديدة، بأسعار أعلى مما يكبد الاقتصاد خسائر ضخمة .

وأوضح عبدالمقصود، إن الرمال السوداء من أهم الموارد الطبيعية في الآونة الأخيرة التى تسعى الدولة إلى استغلالها الاستغلال الأمثل لمصلحة الدولة المصرية، حيث يتم استخراج العديد من المواد الأخرى منها والتي تفيد العديد من الصناعات؛ من هياكل الطائرات وإطارات السيارات إلى الدهانات والسيراميك والهواتف الذكية.

وأشار الى أن العالم يشهد الأزمة الاقتصادية الأخيرة مصحوبة بارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في العديد من الصناعات. لذلك ، فإن إنشاء مشاريع مثل مشروع الرمال السوداء يزيد من استخدام الموارد المتاحة ويقلل من رسوم الاستيراد ويقلل من أسعار المنتجات الاستهلاكية.

وتابع: "هذه خطوة إيجابية في ملف توطين الصناعة من خلال زيادة صادرات الصناعة وتوفير فرص العمل وزيادة توافر المنتجات في السوق المحلي".