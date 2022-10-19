بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 09:00 م

يقدم موقع البوابه نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد وست هام ضمن منافسات الاسبوع ١١ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج، يستضيف ليفربول نظيره وست هام اليوم الأربعاء على ملعب “آنفيلد” في تمام الساعة الـ8.30 بتوقيت مصر والـ9.30 بتوقيت السعودية.

يحتل ليفربول المركز الـ8 في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بيما يأتي وست هام في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد وست هام

وتبدأ المباراة في تمام الساعة

ليفربول سيحاول في مواجهته ضد وست هام يونايتد اليوم بث مباشر، تأكيد صحوته بعد الفوز الاخير والمثير على مانشستر سيتي في الجولة السابقة، كما سيبذل محمد صلاح قصارى جهده لاثبات عودته ومكانته كملك الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد وصل للمركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطه، وسيسعى لتحسين ترتيبه في مواجهه وست هام اليوم، بينما يحتل وست هام المركز الأخير الـ 12 برصيد 11 نقطة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد وست هام