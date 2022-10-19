سليمان شفيق الباحث بـ«البوابة نيوز» متحدثًا فى ندوة «الحرب الروسية – الأوكرانية» بالقوصية

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 08:41 م

ينظم الصالون الاجتماعي «لحياة أفضل بالقوصية»، مساء يوم الجمعة المقبل، ندوة بعنوان «حوار عن الحرب الروسية – الأوكرانية.. وأبعادها الحالية والمستقبلية محليًا وعالميًا»، وذلك بمقر الصالون أمام مبني تصاريح العمل بمدينة القوصية.

ومن المقرر أن يتحدث فى الندوة الدكتور سليمان شفيق سليمان الباحث ومستشار تحرير «البوابة نيوز».. يقدم الندوة مسؤول النادي المستشار عماد زكريا، ويديرها مصطفي محمد مصطفي عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مركز شباب القوصية.

ويشارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة والثقافية والمفكرين بمحافظة أسيوط؛ ويأتي ذلك في إطار دور الصالون الاجتماعي والتوعوي لنشر الثقافة والتنوير للمواطنين بهدف إثراء الحياة المصرية والحفاظ على الدولة.