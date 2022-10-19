رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التكنولوجيا والتعليم

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 09:24 ص

تفقد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم، وكان فى استقباله الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية، والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة ولفيف من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وياسر السيد عبدالسلام أمين الكلية والإداريين والعمال وطلاب الاتحاد بالكلية.

وبدأت الزيارة بالترحيب برئيس الجامعة والضيوف، وتفقد “قنديل” مكاتب الموظفين وجميع المعامل والورش والمدرجات وقاعات التدريس بالكلية وانبهر بمظهر الكلية وأعرب عن سعادته بما شاهده في الكلية، وتم عرض لوحدة الاستشارات الصناعية والتدريب وحصر للتجارب المعملية واحتياجات الوحدة، مؤكدا خلال الزيارة على تقديم كافة الدعم لهذه الكلية ذات التخصصات المهمة والمطلوبة التى تدخل فى عنق الصناعة، حيث إنها تنقسم إلي خمس أقسام متمثلة فى قسم تكنولوجيا الإنتاج، تكنولوجيا التبريد، تكنولوجيا الإلكترونيات، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا السيارات بجانب برنامجين وهما برنامج تكنولوجيا السيارات الهجينة وبرنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

وقام رئيس الجامعة بالاجتماع بالأساتذة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب الاتحاد بقاعة المؤتمرات بالكلية وعرض الدكتور ياسر فتوح رؤية الكلية وتطورها وتحدث عن جميع البرامج الموجودة بها، كما تم عرض شرح لمشروع الفورمولا من الطالبة أمل عبدالرحمن لنموذج مختصر عن المشروع المشتركين فيه مع جامعة اكسفورد برووكس الإنجليزية وقال رئيس الجامعة أن الكلية بها كوادر وكيانات علمية مدربة علي أعلى مستوى، مؤكدا ضرورة الوصول لجودة التعليم، موجها ضرورة إعادة تشغيل الورش واستغلال موارد الجامعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أننا نسعى لتحقيق الاستغلال والتشغيل الأمثل لوحدات الكلية، وتصدرت كلمات سيادته عبارة "منتج حقيقي صنع في جامعة حلوان "حيث قال إن بناء الكلية والجامعة وتطويرها ينبع من أبنائها وأن الرجال هم من يصنعوا التغيير، فلا بد من تشغيل كافة الماكينات وعمل صيانة داخلية دون اللجوء لشركات صيانة من خارج الجامعة.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الجامعة على ضرورة عمل حصر لكافة الآلات والأجهزة الموجودة بالجامعة وصيانتها وتشغيل الفنيين والطلاب والخريجين في أعمال الصيانة، وأكد ضرورة تنمية فكرة الإنتاج الذاتي للجامعة وتبني الأفكار الجديدة وبذل جهدا كبيرا في ذلك فهذا ما تحتاجه الجامعة والدولة لتواكب تطورات سوق العمل.