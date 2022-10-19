البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 04:14 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة، ما يعادل 83 نقطة، ليصل عند مستوى 41839 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 62.269.613 سهماً، تمثّل أسهم 364 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 185 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 166 شركة، واستقرت قيمة أسهم 13 شركة.