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الأربعاء 19 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة، ما يعادل 83 نقطة، ليصل عند مستوى 41839 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 62.269.613 سهماً، تمثّل أسهم 364 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 185 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 166 شركة، واستقرت قيمة أسهم 13 شركة.

بورصة كراتشي ارتفاع الأسهم الباكستانية