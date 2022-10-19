أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4489.75 نقطة منخفضًا بـ 20.5 نقطة وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4510.23 نقاط.
وبلغت قيمة التداول مليونين و29 ألفًا و246 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 41.8 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و489 ألفًا و644 ريالًا عُمانيًّا.
اقتصاد
مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4489.75 نقطة منخفضًا بـ 20.5 نقطة وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4510.23 نقاط.
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4489.75 نقطة منخفضًا بـ 20.5 نقطة وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4510.23 نقاط.