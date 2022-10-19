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الأربعاء 19 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4489.75 نقطة منخفضًا بـ 20.5 نقطة وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4510.23 نقاط.
وبلغت قيمة التداول مليونين و29 ألفًا و246 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 41.8 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و489 ألفًا و644 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط انخفاض