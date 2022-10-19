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الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس تؤكد دعمها لموقف المملكة بشأن قرار مجموعة "أوبك +"

تونس
تونس
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أكدت الجمهورية التونسية دعمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن قرار مجموعة "أوبك+" في خفض إنتاج النفط.
وأوضحت "الخارجية التونسية" في بيان لها اليوم، أن القرار اتُّخذ بإجماع دول المجموعة كافةً الذي جاء من منطلق طبيعته التقنية البحتة، وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية التي تشهد عدم استقرار.

تونس السعودية أوبك