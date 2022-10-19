حرس السواحل البحرية التونسي ينقذ 115 مهاجرًا غير شرعي

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 05:12 ص

أنقذت قوات حرس السواحل البحرية التونسية اليوم 115 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط قبل أن يتعطل مركبهم أمام السواحل التونسية.