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الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حرس السواحل البحرية التونسي ينقذ 115 مهاجرًا غير شرعي

قوات حرس السواحل
قوات حرس السواحل البحرية التونسية
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أنقذت قوات حرس السواحل البحرية التونسية اليوم 115 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط قبل أن يتعطل مركبهم أمام السواحل التونسية.

حرس السواحل البحرية التونسية 115 مهاجر ا غير شرعي انقاذ