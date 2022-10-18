رئيس مجلس القيادة اليمني يحمل الحوثيين مسئولية إفشال الهدنة وعدم الاستقرار

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 04:53 م

حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مليشيا الحوثي مسئولية إفشال الهدنة وعدم تحقيق السلام والاستقرار، فضلا عن القمع والنهب للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار العليمي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (اليمن الفضائية)، إلى حاجة بلاده للسلام والأمن، مؤكدا أن المجلس الرئاسي والحكومة سيعملان بلا كلل من أجل تلبية احتياجات اليمنيين، مشددا على أن المجلس والحكومة يعملان معًا لتحقيق احتياجات الشعب اليمني، وتنفيذ تعهداتهما المعلنة رغم كل التحديات التي تواجه الشرعية.

وكان المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج أعرب، الأسبوع الماضي، عن أسفه؛ لعدم تجديد الهدنة في البلاد، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي لمخاطر كبيرة.