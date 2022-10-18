أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 08:45 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022، وذلك لليوم الرابع علي التوالي.

وجاء أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وسجل ثاني أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المشرق، بلوم، البركة".

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.69 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، قناة السويس، مصر، العربي الافريقي الدولي".

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدي بنك كريدي أجريكول نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات.

وبلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار نحو 19.68 جنيه لشراء و19.71 جنيه لبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وميد بنك.