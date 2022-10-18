الأمانة العامة للصحة النفسية تنفي وجود الفنانة شيرين بإحدى مستشفياتها

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 01:40 ص

نفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن الفنانة المطربة شيرين عبد الوهاب تم احتجازها بمعرفة أهلها بمستشفي مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأكدت الأمانة أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة، وأنها ليس لديها معلومة دقيقة عن مكان وجود الفنانة المذكورة أو عن حالتها الصحية.

وأوضحت الأمانة العامة أن المستشفيات والمراكز التابعة لها، والمنتشرة في ١٦ محافظة من محافظات الجمهورية تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته لسنة ٢٠٢١، التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته. وأن الأمانة العامة ترفض بشدة الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان هى الكيان المركزي التابع لوزارة الصحة والسكان والمنوط به تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر المستشفيات والمراكز التابعة لها في ١٦ محافظة مصرية والبالغ عددها ٢٣ مستشفى ومركز لعلاج الإدمان، ست منها في القاهرة الكبرى هى: العباسية والخانكة وحلوان ومصر الجديدة وبنها وامبابة. وسبع مستشفيات ومراكز بقطاع الدلتا هى: طنطا وشبراقاص بالغربية وشبين الكوم وميت سراج بالمنوفية والعزازي بالشرقية ودميرة بالدقهلية ومركز فرانكو بازاليا في البحيرة. وست مستشفيات بقطاع الصعيد هى: بني سويف والمنيا وأسيوط وعلوان وسوهاج وأسوان. بالإضافة إلى أربع مستشفيات في المناطق الساحلية وهي مستشفى المعمورة ومركز عباس حلمي بمحافظة الإسكندرية، ومستشفى بورسعيد، ومركز العزيمة بالغردقة.

يذكر أيضا أن الأمانة العامة للصحة النفسية تبذل قصارى جهدها برعاية ودعم وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر مستشفياتها، وكذلك خدمة الخط الساخن المجانية للاستشارات والاستفسارات والدعم النفسي للجمهور ٢٤ ساعة جميع أيام الأسبوع على الرقم: 16328.

وقد أطلقت الأمانة العامة في مارس الماضي منصتها الوطنية الإلكترونية برعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لكافة المواطنين، ومنها تقديم جلسات علاجية مجانية (اون لاين) وفي سرية تامة لمعلومات المرضى المتفاعلين من خلالها، وتعد المنصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وقد بلغ عدد الزائرين للمنصة أكثر من ٤٨ ألف حتى الآن. وأخيرا تهيب الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة عن الأمانة العامة أو المستشفيات والمراكز التابعة لها.



