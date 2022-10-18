بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 03:33 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 10.22 نقاط، ليبلغ مستوى 6948.27 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة.

فيما بلغت كمية التداول 107.7 ملايين سهم عبر تنفيذ 9248 صفقة نقدية بقيمة 33.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 11.09 نقطة، ليبلغ مستوى 5238.39 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 53.14 مليون سهم عبر 2718 صفقة نقدية بقيمة 5.3 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 10.18 نقاط ليبلغ مستوى 7767.04 نقطة بنسبة ارتفاع ،بلغت 0.13 في المئة من خلال تداول 54.6 مليون سهم، عبر 6530 صفقة بقيمة 28.3 مليون دينار كويتي.

وفي سياق ذاته ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 18.4 نقطة ليبلغ مستوى 5392.46 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.34 في المئة من خلال تداول 42.3 مليون سهم عبر 2015 صفقة نقدية بقيمة 4.6 ملايين دينار كويتي.