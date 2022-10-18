البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 04:31 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.46 في المئة، ما يعادل 193 نقطة، ليصل عند مستوى 41755 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 50.630.435 سهمًا، تمثّل أسهم 369 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 144 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 209 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.