ads
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.46 في المئة، ما يعادل 193 نقطة، ليصل عند مستوى 41755 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 50.630.435 سهمًا، تمثّل أسهم 369 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 144 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 209 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.

بورصة كراتشي تراجع الأسهم الباكستانية