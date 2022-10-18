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الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4510.23 نقاط منخفضًا بمقدار 19.7 نقطة وبنسبة بلغت 0.44% مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4529.97 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و489 ألفًا و644 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة بلغت 82.9 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و907 آلاف و513 ريالًا عُمانيًّا .

بورصة مسقط انخفاض