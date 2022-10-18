بورصة مسقط تغلق على انخفاض

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 12:28 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4510.23 نقاط منخفضًا بمقدار 19.7 نقطة وبنسبة بلغت 0.44% مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4529.97 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و489 ألفًا و644 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة بلغت 82.9 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و907 آلاف و513 ريالًا عُمانيًّا .