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الإثنين 17 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

داليا عبدالرحيم تعلن دعمها لشيرين: تعرَّضت لعلاقة سامة وأدعوها للتماسك

الفنانة شيرين عبدالوهاب
الفنانة شيرين عبدالوهاب والدكتورة داليا عبدالرحيم
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أعلنت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، دعمها الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة والتي تم نقلها على أثرها لأحد المستشفيات.

وقالت داليا عبدالرحيم، إن شيرين تُعد أيقونة مهمة ومؤثرة في عالم الغناء العربي، وأنها تعرضت لعلاقة مسمومة في حياتها؛ الأمر الذي جعلها تعيش حياة صعبة للغاية.
ووجَّهت رئيس تحرير البوابة نيوز، الدعوةَ لسائر النجوم في مصر؛ لدعم شيرين في أزمتها، ودعتْ شيرين إلى التماسك والخروج من هذه الأزمة وهذا الاختبار الصعب؛ حتى تعود لجمهورها قويَّة، وتواصل مشوارها الفني بكل نجاح، وتواصل مسيرتها مع بناتها وأُسرتِها.

داليا عبدالرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز الفنانة شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب