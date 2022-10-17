ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1115 جنيهًا

الإثنين 17/أكتوبر/2022 - 06:25 م

ارتفعت أسعار الذهب بمحلات الصاغة المصرية، وسجل الذهب 1115 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا فى مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصرية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1274 جنيها.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 957 جنيها.

الجنيه الذهب يزن نحو 8 جرامات من الذهب نحو 8900 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.