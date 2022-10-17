تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 17/أكتوبر/2022 - 06:23 م

واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا ها في ختام تعاملات اليوم الإثنين.

فيما يتعلق بسعر صرف الدولار، كشفت شاشة البنك المركزي المصري عن التزام الدولار بسعر صرفه متمسكًا بحالة ثبات في التعاملات اليوم، ليصل إلي 19.62 جنيه للشراء و19.73 للبيع.

وفي المقابل شهد اليورو الإبقاء على سعر صرف أمس ليستقر عليه في التعاملات اليوم، ليصل إلى 19.11 جنيه للشراء و19.22 للبيع.

وتشهد أسعار الدولار اختلافات بسيطة في البنوك، أو بين البنوك بعضها البعض ولكنها تدور في المتوسطات العامة التي يعلنها البنك المركزي المصري.

أسعار العملات

دولار الأمريكي 19.62 للشراء 19.73 وللبيع

يورو 19.11 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع

جنيه إسترليني 21.09 جنيه للشراء و21.22 جنيه للبيع

ريال سعودي 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع

درهم إماراتي 5.34 جنيه للشراء و5.37 جنيه للبيع